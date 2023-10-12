Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!

Petr Cech, futbol sonrası devam ettirdiği buz hokeyi kariyerinde harikalar yaratmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 02:13
2019'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayıp hokey oyuncusu olan dünyaca ünlü kaleci Petr Cech, son maçında harikalar yarattı.

Oxford City formasıyla 3-2 kazandıkları Streatham maçında kaleye atılan 64 şut denemesinin 62'sini kurtaran Cech hem galibiyette büyük pay sahibi oldu, hem de maçın yıldızı seçildi.

2019'da Guilford Phoenix takımıyla İngiltere'de buz hokeyine başlayan Cech, ardından 2022'de Chelmsford Chieftains'a transfer olmuştu.

Chelsea formasıyla 4 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Lİgi ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Çek kaleci futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery