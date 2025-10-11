11 Ekim
Letonya-Andora
0-017'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Paul Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı!

Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu ve Alexander Sörloth'un istatistikleri karşılaştırıldı.

calendar 11 Ekim 2025 15:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı!
Trabzonspor'un son dönemdeki gol silahı Paul Onuachu, Süper Lig performansıyla dikkat çekiyor.

2023-2025 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Nijeryalı forvet, çıktığı 29 maçta tam 21 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı.

SORLOTH'UN PERFORMANSI

Bu performans, kulüp tarihine bakıldığında akıllara Alexander Sörloth'un 2019-2020 sezonundaki performansını getiriyor. Sörloth, aynı sayıdaki maçta 20 gol atarak dikkat çekmişti. Onuachu'nun sadece gol sayısındaki üstünlüğü değil, aynı zamanda oyun katkısı da öne çıkıyor. Nijeryalı oyuncu, 29 maçta 5 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.

Sörloth ise aynı maç sayısında 8 asistle pas yüzdesi anlamında biraz daha önde olsa da, gol sayısında Onuachu'nun gerisinde kaldı. Onuachu'nun yüksek gol ortalaması, takımın skor üretme kapasitesini artırırken, Sörloth'un oyun içi desteği ve asistleri de hücumu çeşitlendirmede etkili olmuştu.

ONUACHU, SORLOTH'U GERİDE BIRAKTI

Özetle, Paul Onuachu'nun 29 maçta 21 gol ve 5 asistlik performansı, Trabzonspor'da son yıllarda gördüğümüz en etkileyici hücum performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.


Paul Onuachu forma giydiği maçlarda yaptığı skor katkısıyla Norveçli forvet Sörloth'u geride bırakmayı başardı.


 


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
