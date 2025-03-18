Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Paul George'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.



Sol adduktor kasına ve sol dizine enjeksiyon yapılan George'un tedavi süreci nedeniyle sahalara dönmesi mümkün görülmüyor.



George, son bir hafta boyunca doktorlarla görüserek en uygun tedavi yöntemini belirlemeye çalıştı. NBA All-Star arası öncesinde beş maç boyunca ağrı kesici enjeksiyonlarla oynayan tecrübeli oyuncu, sezon öncesi hazırlık kampında sol dizinden hiperekstansiyon sakatlığı yaşamış ve bu nedenle sezonun ilk beş karşılaşmasını kaçırmıştı. Kasım ayında aynı dizi tekrar sakatlanan George, bu nedenle üç maç daha kaçırdı.



Deneyimli forvet, Philadelphia ile dört yıllık 212 milyon dolarlık kontratının ilk sezonunu tamamlamadan sakatlandı.



