Patrice Evra'ya 12 ay hapis cezası!

Manchester United'ın efsane oyuncularından olan Patrice Evra, Fransa'da bulunan ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fransız eski futbolcunun 1 milyon euroya yakın nafaka borcu bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Patrice Evra'ya 12 ay hapis cezası!
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12 Temmuz 2024 22:01
Fransız eski futbolcu Patrice Evra, Nanterre ceza mahkemesi tarafından hapis cezası aldı.

La Parsien'in haberine göre Evra, Fransa'da bulunan ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki eski futbolcunun cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu öğrenildi.

1 Mayıs 2021 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olayda mahkeme, Evra'nın eşine manevi zarar sebebiyle 4 bin euro, mahkeme masrafları için ise 2 bin euroluk ceza verdi.

Fransız eski futbolcunun ayrıca verilen bu cezaya itiraz ettiği de yazıldı.

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