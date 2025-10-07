Pascal Nouma'dan Hagi itirafı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

calendar 07 Ekim 2025 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ın eski golcüsü Pascal Nouma'nın şok iddialarıyla gündeme geldi.

Fransız futbolcu, 2000 yılında oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde Hagi ile ciddi bir tartışma yaşadığını, hatta soyunma odasına giden koridorda fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü. 

"BENİM ANNEME KÜFRETTİ" 

53 yaşındaki Nouma, GSP'ye verdiği röportajda Hagi'ye yönelik sözlerini şu şekilde dile getirdi:



"Bana anneme küfretti, kendisini mafya olarak tanıttı. Ona çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım? Bugün bile o anı unutamıyorum."

Nouma, Hagi'yi sadece hakaretle değil, ırkçı söylemlerle de suçladı.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A O ALDI"

Nouma, o dönem Beşiktaş teknik direktörü olan Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu ifade ederek, "Beni Beşiktaş'a o aldı, hayatımda sadece %2 şansım kalmışken bana güvendi" dedi. Ayrıca eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu için de "Tam bir centilmen, adeta bir melek gibiydi" sözlerini kullandı.

HAGI'DEN YANIT YOK

Gazeteci ekibi, Hagi'ye ulaşmak için telefon ve WhatsApp üzerinden defalarca girişimde bulundu ancak başarılı olamadı. Galatasaray efsanesinin çalıştırdığı Farul Constanța kulübü aracılığıyla da görüşme talebi iletildi fakat yanıt alınamadı. GSP, Hagi'nin görüşlerini paylaşması halinde haberi güncelleyeceğini açıkladı.

