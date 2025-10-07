Pascal Nouma'dan Hagi itirafı!

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ın eski golcüsü Pascal Nouma'nın şok iddialarıyla gündeme geldi.



Fransız futbolcu, 2000 yılında oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde Hagi ile ciddi bir tartışma yaşadığını, hatta soyunma odasına giden koridorda fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü.



"BENİM ANNEME KÜFRETTİ"



53 yaşındaki Nouma, GSP'ye verdiği röportajda Hagi'ye yönelik sözlerini şu şekilde dile getirdi:

Nouma, Hagi'yi sadece hakaretle değil, ırkçı söylemlerle de suçladı.Nouma, o dönem Beşiktaş teknik direktörü olan Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu ifade ederek, "dedi. Ayrıca eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu için desözlerini kullandı.Gazeteci ekibi, Hagi'ye ulaşmak için telefon ve WhatsApp üzerinden defalarca girişimde bulundu ancak başarılı olamadı. Galatasaray efsanesinin çalıştırdığı Farul Constanța kulübü aracılığıyla da görüşme talebi iletildi fakat yanıt alınamadı. GSP, Hagi'nin görüşlerini paylaşması halinde haberi güncelleyeceğini açıkladı.