Paris, 90+5'te kazandı!

Paris Saint-Germain, Metz deplasmanında çok zorlansa da 90+5'te Hakimi'nin attığı golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Paris, 90+5'te kazandı!
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22 Eylül 2021 23:53
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Metz ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG; 2-1'lik skorla kazandı.

Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Paris, 5. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Metz, 39. dakikada Boubakar Kouyate ile skoru eşitledi. PSG'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Achraf Hakimi attı.

Metz'te oyuncu Dylan Brown ile birlikte teknik direktör Frederic Antonetti 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Paris, yedi maçta yedi galibiyet ile puanını 21'e yükseltti. Ligde galibiyet olmayan Metz ise 3 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, bir sonraki lig maçında Montpellier'yi konuk edecek. Metz ise Brest deplasmanına gidecek.


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