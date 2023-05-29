Paravolley'de hedef Mısır Dünya Şampiyonası

Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar, 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenman yapıyor.



"AVRUPA ULUSLAR ALTIN LİGİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"



Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini aktaran Hopyar, şöyle konuştu:



"Sabah ve akşam antrenmanlarımız oluyor. Sporcularımıza tempolu bir antrenman yaptırıyoruz. Sporcularımızla antrenmanların değerlendirildiği toplantılar yapıyoruz. Biz hocalar olarak da rakiplerimizi değerlendiriyoruz. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Ardından ekim ayında İtalya'da Avrupa Şampiyonası var. Orada da iyi derece elde edip Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Büyük hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ni, Avrupa Şampiyonası'nın provası gibi düşünüyoruz."



Hopyar, takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu, Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazır olduklarını vurguladı.



"HERKES ODAKLANDI"



Milli sporcu Metin Öztürk ise kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini ifade etti.



Milli takımın çok iyi bir seviyede olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:



"Milli takım kampında tam bir aile ortamı mevcut. Şampiyonalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Şu anda önümüzde Avrupa Uluslar Altın Ligi var. Orada tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Milli formayı giymek çok güzel bir duygu ve gurur kaynağı. Bizler buralarda olduğumuz için çok mutluyuz."



