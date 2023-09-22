Paralimpik milli sporcudan bronz madalya

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş'tan Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik milli sporcudan bronz madalya
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22 Eylül 2023 23:21
Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Baş, başkent Lima'da devam eden organizasyonda 10 metre havalı tüfek ayakta kadınlar (R2) SH1 disiplininde 619.2 puanla 4. sırada yer alarak, final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyona finalinde 225.9 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Suzan Çevik ise 606.1 puanla 19. sırada yer aldı.

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