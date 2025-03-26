Para hazır, karar Osimhen'in!

Serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu vermek için sponsorlar tamam, Galatasaray yönetimi mali planlarını oluşturdu. Nisan ayında Osimhen'in kararına göre harekete geçilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Para hazır, karar Osimhen'in!
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26 Mart 2025 08:53
Ligde final bölümüne gelinirken, yıl boyunca G.Saray'ı sırtlayan Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için de kollar sıvandı.

75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldız için yönetim şimdiden hesabını yapıp parayı büyük ölçüde hazırladı. Bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak.

Ayrıca taraftarın da bu transferde elini taşın altına sokmasını isteyen yönetim, yeni ürün yelpazesinde ise Osimhen'i de onore ederek ürün satışı başlatacak.

OSIMHEN 'EVET' DERSE...

Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 15 milyon Euro'luk ücret isteği de kulüp bütçesinde büyük bir fark yaratmadan karşılanacak. Ancak yönetimin bu planlarını hedefe geçirebilmesi için tek şart, Osimhen'in 'tamam' demesi.

NİSAN AYINDA SON KARARINI VERECEK

Peşinde Manchester United ile Chelsea bulunan yıldız futbolcu, Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmede nisan ayında son kararını vereceğini söylemişti. Yönetim de Osimhen'in temsilcilerinden olumlu haber geldiği anda işi erkenden bitirmek için Güney İtalya'ya Napoli yolculuğuna çıkacak.

Operasyonu başkan Dursun Özbek yönetecek. 

 
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