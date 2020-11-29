Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım: "Cisse neden çıktı?"

Fenerbahçe'nin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi, Beşiktaş maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım: 'Cisse neden çıktı?'
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29 Kasım 2020 22:46
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de santrfor oyuncusu Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaptı.

Cisse'nin ikinci yarının başında oyundan alınmasına tepki gösteren Diallo instagram hikayesinde, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerine yer verdi.



Papiss Cisse, 38. dakikada Fenerbahçe adına farkı 1'e indiren golü atmış ve skoru 2-1'e getirmişti.



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