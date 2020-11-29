Papiss Cisse'nin eşinden flaş paylaşım: 'Cisse neden çıktı?'

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de santrfor oyuncusu Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaptı.Cisse'nin ikinci yarının başında oyundan alınmasına tepki gösteren Diallo instagram hikayesinde, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerine yer verdi.Papiss Cisse, 38. dakikada Fenerbahçe adına farkı 1'e indiren golü atmış ve skoru 2-1'e getirmişti.