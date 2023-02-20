Paolo Maldini'nin gözü Zaniolo'da!

Galatasaray'ın ara transferdeki süper bombası Nicolo Zaniolo, İtalya'dan manşetlerden düşmüyor. Genç yıldızın Roma'dan Galatasaray'a transferi sonrası nedeniyle büyük bir şok yaşayan Çizme basını flaş iddiaları da gündeme getiriyor.



Zaniolo'nun sezon sonunda Serie A'ya dönmesinin ciddi bir ihtimal olduğunu yazan gazeteler özellikle Milan'ın İtalyan yıldıza çok büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor.



Çıkan haberlerde, Milan'ın transferden sorumlu yöneticilerinden Paolo Maldini'nin uzun süredir Zaniolo'ya hayranlık duyduğu belirtildi ve "Milan, Roma'dan alamadığı Zaniolo'yu Galatasaray'dan transfer etmek istiyor. Genç yıldızın Roma'dan ayrılığı büyük bir fırsat olabilir. Sezon biter bitmez Türk kulübü ile temasa geçecekler" ifadesi kullanıldı.



Galatasaray'ın sözleşmesine 35 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurduğu Zaniolo'ya Serie A'dan farklı kulüpler ve İngiltere'den de 2-3 kulübün talip olabileceği gelen bilgiler arasında.



PAZAR GÜNÜ SAHADA!



Önümüzdeki hafta Sarı-Kırmızılılar'ın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı hazırlık maçında ilk kez forma giymesi beklenen 23 yaşındaki futbolcunun göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'yu sağ kanatta oynatmayı planlıyor.



