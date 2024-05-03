Panagiotis Retsos: ''Neden yarı finaldeyiz gösterdik''

Olympiakoslu futbolcu Panagiotis Retsos, Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Panagiotis Retsos: ''Neden yarı finaldeyiz gösterdik''
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03 Mayıs 2024 01:05
Olympiakoslu futbolcu Panagiotis Retsos, 4-2 kazanılan Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Retsos maçı değerlendirerek, "Bu ilk yarı final, bir maçımız daha var. Büyük bir galibiyet, büyük bir sevinç, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama hala 90 dakikamız var, böyle bir takımın 10-15 dakika içinde neler yapabileceğini gördük. Onlar da harika bir takım ama biz neden Konferans Ligi'nde yarı finalde olduğumuzu, Aston Villa'ya neden dört gol attığımızı gösterdik. Umarım bu Karaiskakis'te de devam eder ve takımımızla finale kalırız.'' dedi.

Sözlerine devam eden Yunan oyuncu, ''Halkımız bize büyük destek veriyor, onlara çok teşekkür ediyoruz, şimdi daha fazla insanın yanımızda olacağını biliyoruz ve bu harika bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı. 

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