Pablo Laso: 'Sergio Llull, bu takımın ruhu'

THY EuroLeague'de Barcelona'yı 86-83 geçip finale kalan Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso, maç sonu konuştu.



Laso, "Bence oyuncularım harika bir maç çıkardı. Maç planını çok iyi uyguladık. Nigel Williams-Goss, 20. saniyede sakatlandı ama çok çabuk uyum sağladık ve savunmada da hücumda da çözüm bulmayı başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Muhtemelen Nigel'ın sakatlığı, diğer oyuncuları da etkiledi çünkü farklı bir rotasyon yapmak zorunda kaldık ama herkes hazırdı. Bence koç olarak en önemlisi buydu. Oyuncularımın inanmaya devam etmeleri gerektiğini anlamalarını sağlamak…" ifadelerini kullandı.



"Bugün skorda geriye düştük ama savaşmaya devam ettik ve neticede harika bir galibiyet aldık. Yine final oynayacağız." diyen deneyimli koç, "Sergio Llull, bu takımın ruhu. Hep öyleydi ve bence hep öyle olacak. Herkes onu böyle hatırlayacak. Zor olacağını biliyorduk çünkü Nigel'ın sakatlığı sonrası daha fazla süre alması gerekiyordu ama neticede topu iyi paylaştı, boşlukları buldu, iyi savunma yaptı. Bence harika oynadı. Ama takımın kalanı olmadan hiçbir şey yapamazdı. Harika bir performans sergiledi ama bütün takım harika iş çıkardı." değerlendirmesini yaptı.





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