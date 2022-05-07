İtalya Serie A'nın 36. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Genoa, 2-1'lik skorla kazandı.Juventus'u öne geçiren golü 48. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Genoa ise 87. dakikada Albert Gudmundsson ile eşitliği sağladı. 90+6. dakikada penaltı kazanan Genoa, kaptanı Domenico Criscito ile galibiyet golünü buldu. Penaltının santrası yapılmadı.Bu sonucun ardından Juventus 69 puanda kaldı.. Genoa ise 28 puana çıktı ancak kümede kalma umutlarını korudu.Juventus, gelecek hafta Lazio'yu ağırlayacak. Genoa ise Napoli deplasmanına gidecek.