Kars'ta evlerinden dışarı çıkmayan özel gereksinimli çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ortak çalışmasıyla spor yaparak sosyalleşiyor. Sarıkamış ilçesinde "Kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmasın" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında günlerinin büyük bölümünü evde geçiren 7 yaş ve üzeri otizmli, down sendromlu ve mental rahatsızlığı olan özel 10 çocuk belirlendi.



Haftada 3 gün Sarıkamış Gençlik Merkezi'ne aileleri eşliğinde getirilen çocuklara burada eğitmenlerce basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi sportif faaliyetler yaptırılıyor.



Evlerinden çıkarak sporla buluşan ve sosyalleşen çocuklar, ilerleyen yıllarda yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara katılacak.



"SÜREKLİ EVDEYDİLER, DIŞARI ÇIKMIYORLARDI"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Avrupa ve Türkiye Kayak Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut ilçedeki özel çocukların spor yapması için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Özel çocukları çok önemsediklerini ifaden eden Karabulut, şöyle konuştu:



"Özel çocuklarımızı sporla tanıştırıp ileride Türkiye ve dünya şampiyonalarında ilimizi, ülkemizi temsil edecek pozisyona getirmek için başlangıç yaptık. Bu özel çocuklarımız sürekli evlerindeydi, hiçbir şekilde sportif aktivitelere katılmıyorlardı. Çocuklarımızı topluma, spor ve sosyal olarak kazandırma hedefindeyiz. Şu anda çocuklarımız aileleriyle özverili şekilde bizimle beraber çalışmaya başladılar. İleride daha çok aileye ulaşıp daha faydalı faaliyetler yapmayı düşünüyoruz."



ANNE SARI'DAN TEŞEKKÜR



Otizmli çocuk annesi Burcu Sarı da projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti. Spor sayesinde çocukların evden çıktığını anlatan Sarı, şunları kaydetti:



"Otizm ve diğer engel grubu çocuklarımızın sporla evden çıkarak yaşam ve topluma katılmaları iyi oluyor. Evde kaldıklarında daha da geriliyorlar. Özel eğitimlerin yanında böyle projeleri bizlere sunanlara teşekkür ediyorum. Çocuğum da bu projeye sayesinde hem topluma katılıyor hem hayata daha iyi uyum sağlıyor hem de çok mutlu oldu. Evdeki keyifsiz sıkılgan hali geçti."





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