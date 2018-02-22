Ozan Tufan'dan Kocaman'a mesaj!

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Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı'nda tek başına çalışmalarını sürdürenteknik heyetten haber bekliyor.Yeniden A Takım ile çalışmak isteyen genç futbolcunun teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek, bu isteğini ilettiği öğrenildi.Öte yandan dizinde kıkırdak zedelenmesi nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Skrtel kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı.Ancak Slovak stoper maç eksiği nedeniyle derbide yedek soyunacak. Martin Skrtel bu sezon 17 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.