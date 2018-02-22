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Ozan Tufan'dan Kocaman'a mesaj!

Genç oyuncu Ozan Tufan, A takımla idman yapabilme isteğini teknik direktör Aykut Kocaman'a iletti.

Kaynak: Hürriyet
Ozan Tufan'dan Kocaman'a mesaj!
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22 Şubat 2018 09:32
Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı'nda tek başına çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan teknik heyetten haber bekliyor.

Yeniden A Takım ile çalışmak isteyen genç futbolcunun teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek, bu isteğini ilettiği öğrenildi.

Öte yandan dizinde kıkırdak zedelenmesi nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Skrtel kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ancak Slovak stoper maç eksiği nedeniyle derbide yedek soyunacak. Martin Skrtel bu sezon 17 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



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