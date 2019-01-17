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Ozan Kabak'ta Bayern Münih sürprizi!

Stuttgart'ın 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın, bir sonraki transfer hakkının Bayern Münih'te olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ozan Kabak'ta Bayern Münih sürprizi!
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17 Ocak 2019 02:54
Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis bedeline Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak transferinin arka planında Bayern Münih'in de yer aldığı iddia edildi.

Alman basınına göre Bayern Münih, daha önce Werder Bremen'in Arsenal'den Serge Gnabry transferinde kullandığı yöntemi, Ozan Kabak'ta da kullandı.

İddiaya göre Bayern Münih, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinde özel bir madde koydurdu. Alman devi, Ozan Kabak'ın Stuttgart'tan sonra gelecek transfer hakkı aldı. Bayern, bunu kullanmak istemesi halinde Ozan Kabak'ı daha önce belirlenmiş bir bedelle kadrosuna katabilecek.

DAHA ÖNCE GNABRY TRANSFERİNDE KULLANILDI

Bayern Münih bu yönetimi daha önce Gnabry'nin transferinde uygulamıştı. Bremen, 2061 yılında Serge Gnabry'i Arsenal'den 5 milyon euroya transfer ederken, Bayern oyuncunun gelecek transfer hakkını almıştı. Bayern, bu hakkı 2017 yılında kullanmış ve daha önce belirlenen bedel olan 8 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Ozan Kabak'ın 17 Ocak Perşembe günü Alman temsilcisi Stuttgart için sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

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