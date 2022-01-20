Osman Ertuğrul Çetin: 'Kartal'ın sözleri benim için önemliydi'

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Osman Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "İlk kez bu formayı giyiyorum. Keşke Altay ağabeyimin ve Berke ağabeyimin sakatlıklarından dolayı değil, onlardan daha iyi bir performans sergileyerek keşke bu formayı giymek nasip olsaydı. Buna da şükür. İkisine de geçmiş olsun diliyorum. Onların bana yardım ve desteği çok önemliydi. Bunu söylemeden başlarsam onlara çok büyük haksızlık etmiş olurum. Onların desteği çok büyüktü." dedi.



Daha önce İsmail Kartal'ın oğluyla aynı takımda olduklarını söyleyen genç kaleci, "9-10 yaşlarımdayken bu kulübün altyapısına girdim. Çocukluk hayalimdi. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İlk sefer oldu, inşallah son olmaz. 9-10 yaşlarımda (İsmail Kartal) oğluyla aynı takımdaydık. Dolayısıyla o zamandan bu zamana bir tanışıklığımız var. Onun bu sözleri, beni tanıması benim için çok önemliydi. Bugünkü oyunumda onun sözleri, beni tanıması çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.



Çetin ayrıca, "Önümdeki ağabeylerim, Serdar ağabey olsun, Kim Min-Jae olsun bütün takım fazla iş bırakmadı bana. Elimizden geleni yaptık, iyi performans sergiledik, hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. İnşallah güzel bir serinin başlangıcı olur. Bu zamana gelmemde çok emeği olan insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum; aileme, hocalarıma… Ama özellikle iki isim var ki Tahir Karapınar ve Yasin Cirav. İkisine ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum, haklarını helal etsinler." dedi."





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