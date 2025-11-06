Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.
Lig aşamasındaki 4 maçını da kaybeden Ajax'ın ise puanı bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Ajax ise evinde Benfica'yı ağırlayacak.
GALATASARAY, TARİHE GEÇTİ
Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
13 YIL SONRA İLK KEZ
Öte yandan Galatasaray, 13 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maç kazandı.
G.SARAY, OSIMHEN'LE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
Mücadelenin 14. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Wilfried Singo, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu göğsüyle şık bir şekilde kontrol eden Victor Osimhen sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Pasveer topu çıkardı.
BİR KEZ DAHA OSIMHEN!
Galatasaray, Osimhen ile Ajax deplasmanında gole yaklaştı. pic.twitter.com/2n3mPdfhZl
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
Karşılaşmanın 18. dakikasında Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde Gabriel Sara sol ayağıyla ortaladı. Penaltı noktasının birkaç adım sağında bulunana Victor Osimhen kafayı vurdu, soluna uzanan kaleci Pasveer topu yine çıkardı.
GALATASARAY, OSIMHEN'LE ÖNE GEÇTİ!
Osimhen ve Pasveer yine karşı karşıya! pic.twitter.com/M3z6ErLA2Q
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
Maçın 59. dakikasında Galatasaray, karşılaşmada öne geçti. Sağ iç kulvarda topla buluşan Sane, sol ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası sol çaprazında pozisyon alan Victor Osimhen, uzanarak yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Pasveer'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
OSIMHEN, FARKI 2'YE ÇIKARDI
Leroy Sane'den harika orta, Victor Osimhen yine sahnede!⚽️pic.twitter.com/ZZqcLN413Q
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray atağında Barış Alper sol kanattan ortaladı, ceza sahasında Baas'tan seken top uzaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu pozisyonda elle oynama itirazında bulundu.
VAR incelemesinin ardından hakem Bastien, pozisyonu monitörden izledi ve elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
Dakikalar 66'yı gösterirken Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pasveer'in sağından ağlara gönderdi: 0-2.
OSIMHEN'DEN HAT-TRICK GELDİ!
Victor Osimhen🔥🔥pic.twitter.com/KxwjNywB45
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
Müsabakanın 76. dakikasında temsilcimiz maçta ikinci kez penaltı kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, bu esnada savunmada Alders topa eliyle müdahalede bulununca hakem beyaz noktayı gösterdi.
Dakikalar 78'e geldiğinde Victor Osimhen hat-trick yaptı Galatasaray farkı üçe çıkardı. Penaltıyı kullanan Osimhen sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu kaleci Pasveer'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı.
⚽️⚽️⚽️
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez hat-trick yaptı.✅pic.twitter.com/HAAKXRgdU9
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66 ve 78'de ise penaltıları gole çevirdi.
Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.
Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.
💫VICTOR OSIMHEN
🚀Üst üste 8 Avrupa maçında fileleri havalandırdı.
• ⚽️⚽️ vs Tottenham
• ⚽️ vs AZ Alkmaar
• ⚽️ vs Dynamo Kyiv
• ⚽️ vs Ajax
• ⚽️ vs AZ Alkmaar
• ⚽️ vs Liverpool
• ⚽️⚽️ vs Bodo/Glimt
• ⚽️⚽️ vs Ajax pic.twitter.com/bHe7IMJN9o
— Sporx (@sporx) November 5, 2025
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.
DAVINSON 1 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.
Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
WILFRIED SINGO YENİDEN 11'DE
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı.
Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.
Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.
BARIŞ ALPER, 9 MAÇ SONRA İLK KEZ YEDEK
Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı.
Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı.
Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.
AJAX'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı.
Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı.
Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.
18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti.
60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.
74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti.
76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3.
90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Dk. 46 Alders), Klaassen, Regeer (Dk. 71 Fitz-Jim), Mokio, Gloukh, Godts (Dk. 71 Bounida), Weghorst
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 86 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 86 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 90 Berkan Kutlu), Sane, Sara (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Sallai, Osimhen (Dk. 81 Icardi)
Goller: Dk. 60, Dk. 66 (Penaltıdan), Dk. 78 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 4 Mokio, Dk. 38 Gaaei, Dk. 75 Klaassen, Dk. 85 McConnell (Ajax)