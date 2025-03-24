Osimhen için Chelsea mesajı: "Büyük güç katar"

Liverpool'un eski yıldızı Jermaine Pennant, Chelsea'nin gündemine gelen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Pennant, Osimhen'in Chelsea'ye büyük güç katacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Osimhen için Chelsea mesajı: 'Büyük güç katar'
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24 Mart 2025 17:48
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Nijeryalı yıldız için; Barcelona, Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Juventus iddiaları gündeme gelmişti. Liverpool'un eski yıldızı Jermaine Pennant, Osimhen için gündeme gelen Chelsea iddiaları ile ilgili konuştu.

"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Pennant, "Osimhen, Chelsea'de şüphesiz bir şeyleri değiştirebilir. Nasıl gol atacağını biliyor. Rakamları ve istatistikleri harika." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Osimhen'i Chelsea'nin mevcut forveti Nicholas Jackson ile kıyaslayan Pennant, "Jackson'a ve bir maçta yakaladığı şanslara bakarsanız, gole dönüştürme oranı harika değil. Osimhen gibi kale önünde üretken biri Chelsea'ye veya başka bir takıma çok büyük güç katabilir." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.

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