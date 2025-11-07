07 Kasım
Osimhen'den Ajax galibiyeti için itiraf!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Ajax'a karşı yaptığı hat-trick'in ardından hem golün hikayesi hem de Şampiyonlar Ligi tutkusu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den Ajax galibiyeti için itiraf!
Galatasaray'da Ajax maçına 3 golle damga vuran Victor Osimhen, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AJAX'A KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN ZOR"

Maçın adamı olduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osimhen sözlerine, "Ajax'a karşı oynamak her zaman zor, özellikle de kendi sahalarında oynadıklarında," diyerek başladı.


"BİTİRİCİ VURUŞLARDA ÇOK ETKİLİYDİK"

Ajax ile ilgili görüşlerini aktaran yıldız futbolcu, "Bence Ajax'ın kendi kimliği var ve genç bir kadrosu var, belirli bir oyun anlayışıyla oynuyorlar. Buraya son geldiğimizde zorlanmıştık. Şimdi neredeyse aynı takıma karşı oynuyorduk ve en iyi şekilde oynamamız gerekiyordu. Bir noktada Ajax üstünlük sağladı ve neler yapabileceklerini gösterdi, ama biz bitirici vuruşlarda çok etkiliydik. Bu da galibiyeti garantilememize yardımcı oldu." dedi.

"BENİM İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ"

Hat-trick yapmasıyla ilgili açıklamalar yapan Nijeryalı golcü, "Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick atmak harika bir duygu. Benim için bu turnuva inanılmaz derecede önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal edersiniz. Maç öncesinde çalan müziği duymak ekstra motivasyon sağlıyor. Bu hat-trick için çok mutluyum, ama bunu takım arkadaşlarım olmadan yapamazdım. Kutlayacak bir şeyimiz var."ifadelerini kullandı.



"LEROY SANE'NİN SAYESİNDE"

Ajax karşısında attığı ilk golü anlatan Victor Osimhen, "Savunmacının önce önüne geçtim, sanki ileri kaçacakmışım gibi yaptım. Sonra da geri çekildim ve tam arkasına geçtim. Top gelmeden önce nerede olduğumu hiç anlayamadı. Ama gol tamamen Leroy Sane'nin sayesinde oldu."dedi.

"PASVEER'E 'HARİKASIN' DEDİM"

Yakından yaptığı vuruşta harika bir kurtarış yapan Ajax'ın 41 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer ile ilgili de konuşan Osimhen, "Dürüst olmak gerekirse o topun gol olduğunu düşünmüştüm. Kalecinin refleksle o topu çıkarışı gerçekten inanılmazdı. Maç bittikten sonra yanına gittim ve 'Bunun için sana büyük saygı duyuyorum, harika bir kalecisin' dedim." ifadelerini kullandı.

"MASKE YOKMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Belki tuhaf bir soru ama top ilk goldeki gibi geldiğinde maskeyle hala iyi görebiliyor musun?" sorusuna ise Victor Osimhen, şu cevabı verdi:

"Evet, gayet iyi görüyorum çünkü maske sanki hiçbir şey takmıyormuşum gibi. Yüzüme taktığımda yüzüm dışarı fırlıyor gibi oluyor. Böyle baktığımda, yana baktığımda hiç maske yokmuş gibi hissediyorum. Ama tabii ki her şeyi net görüyorum." 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
