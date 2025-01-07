Osimhen 4.4 milyon dolarlık bisiklet dağıttı

Nijerya'da yapılan bağışlar sayesinde kilisedeki bir kesim lüks bir hayat yaşıyor. Fakirler ise yapılan bu yardımlar ile birkaç gün yemek yiyor ve yoksulluklarına geri dönü yor.
Kilise imparatorluklarında her yıl milyarlarca dolar kazananlar var. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu çarkı bozmaya kararlı.
YILLIK KAZANCININ YARISINI BAĞIŞLADI
Osimhen, Nijerya'nın Lagos kentinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin "Keke" diye tanımlanan motorlu üç tekerlekli bisiklet dağıttı! Tanesi 2 bin 200 Dolar olan kekelerin Osimhen'e maliyeti yaklaşık 4.4 milyon Dolar. Bu da Galatasaraylı oyuncunun yıllık kazancının yarısını bağışlaması anlamına geliyor. Osimhen, kekenin yanı sıra fakirlere tonlarca yiyecek yardımı yapmayı da ihmal etmedi.
Aslan'ın Afrikalı golcüsü, 4.4 milyon Dolar'ı kiliseye bağışlamak yerine halka balık tutmayı öğretti. Zira motorlu üç tekerlekli bisikletler Nijerya'da önemli bir ulaşım aracı ve bir iş olarak iyi yönetildiğinde sahiplerine rahat bir yaşam sağlıyor. Nijerya'nın kanaat önderleri, fakir halka yardım etmek isteyenlerin Osimhen'i örnek almasını istedi.
Kilise imparatorluklarında her yıl milyarlarca dolar kazananlar var. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu çarkı bozmaya kararlı.
YILLIK KAZANCININ YARISINI BAĞIŞLADI
Osimhen, Nijerya'nın Lagos kentinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin "Keke" diye tanımlanan motorlu üç tekerlekli bisiklet dağıttı! Tanesi 2 bin 200 Dolar olan kekelerin Osimhen'e maliyeti yaklaşık 4.4 milyon Dolar. Bu da Galatasaraylı oyuncunun yıllık kazancının yarısını bağışlaması anlamına geliyor. Osimhen, kekenin yanı sıra fakirlere tonlarca yiyecek yardımı yapmayı da ihmal etmedi.
Aslan'ın Afrikalı golcüsü, 4.4 milyon Dolar'ı kiliseye bağışlamak yerine halka balık tutmayı öğretti. Zira motorlu üç tekerlekli bisikletler Nijerya'da önemli bir ulaşım aracı ve bir iş olarak iyi yönetildiğinde sahiplerine rahat bir yaşam sağlıyor. Nijerya'nın kanaat önderleri, fakir halka yardım etmek isteyenlerin Osimhen'i örnek almasını istedi.