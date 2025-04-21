Osayi Samuel rakibini kaçırdı, Fenerbahçe 2 puan bıraktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 3-2 önde götürdüğü maçta 90+4. dakikada kalesinde golü gördü.



Beraberliği getiren golü Kayserispor adına Taha Sarıaslan kaydetti. Genç oyuncunun vuruşundan önce ise Fenerbahçe savunmasında büyük bir hata yaşandı.



Nijeryalı oyuncu Osayi-Samuel, pozisyon sırasında adeta savunmada hata yaptı. Rakibini kaçıran Osayi, golün gelmesine engel olamadı ve bu hata, sarı-lacivertlilerin sahasında 2 puan bırakmasına neden oldu.



