Osayi Samuel: ''Özgüvenimiz oldukça yüksek''

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel, 5-0 galip bitirdikleri Pendikspor maçının ardından konuştu.
Osayi Samuel, "Hafta arasında oynadıktan sonra haftasonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız.'' dedi.
Özgüvenlerinin yerinde olduğunu söyleyen Nijeryalı oyuncu, ''Takımda özgüven oldukça üst düzeyde. Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Osayi Samuel, "Hafta arasında oynadıktan sonra haftasonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız.'' dedi.
Özgüvenlerinin yerinde olduğunu söyleyen Nijeryalı oyuncu, ''Takımda özgüven oldukça üst düzeyde. Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.