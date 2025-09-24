Orkun Kökçü, Süper Lig'de fark yarattı!

Beşiktaş'ın tarihi bonservis bedeli ödeyerek Benfica'dan kadrosuna kattığı ve kaptanlık görevini verdiği Orkun Kökçü, Süper Lig'de kalitesini sahaya yansıtmaya başladı.
Milli futbolcu maç başına 2.7 kilit pas ile bu alanda Süper Lig'in en iyi ikinci oyuncusu konumunda. Maç başına 2.8 kilit pas veren Galatasaraylı oyuncu Gabriel Sara zirvede yer alıyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev alan Orkun Kökçü, 1 asist kaydetti.
