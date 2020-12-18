Onyekuru'nun transferinde sürpriz talip

Türkiye'ye geri dönüşü üzerinde durulan Onyekuru'ya Belçika Ligi ekibi Antwerp de talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Onyekuru'nun transferinde sürpriz talip
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18 Aralık 2020 18:22
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alani Fenerbahçe'nin istediği de iddia edilen Henry Onyekuru için masaya bir takım daha oturdu. Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti.

Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

ZİRVE İÇİN ONYEKURU

Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadraoya katılmak isteniyor.

Türkiye'den hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncu, Monaco'da süre almakta zorlanıyor.

"ONYEKURU BİR DAHA OYNAYAMAZ"

Monaco'da Hırvat teknik adam Niko Kovac, Henry Onyekuru'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı.

Niko Kovac; "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.



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