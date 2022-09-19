Onur Bulut'tan Milli Takım sözleri: 'İnanamadım'

Kayserispor forması giyen ve A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Onur Bulut, duygularını aktardı.



Onur Bulut, davet haberini ilk aldığında inanamadığını söyledi ve, "İnanamadım buraya gelene kadar. Şimdi burada olmak, oyuncuları görmek, antrenmana çıkmak inandırdı bana. Çok mutluyum" dedi.



Gruptaki durumu da değerlendiren başarılı futbolcu, "Grupta lideriz, 4'te 4 yaptık. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Gol yememek istiyoruz. B Ligi'ne yükselmek istiyoruz." diye konuştu.



Onur Bulut, son olarak A Milli Takım'da sağ bekteki forma rekabeti için, "Ben her antrenmanda yüzde yüzümü veririm. Ben elimden geleni yapacağım. Geri kalan hocanın kararıdır." ifadelerini kullandı.





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