Önder Karaveli ve 3 ismin testi pozitif çıktı

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Karaveli'nin Katar dönüşü yapılan testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinada olacağı ifade edildi. Karaveli'nin 7 günlük karantina sürecinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında takımının başında sahaya çıkamayacağı ifade edildi.



Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."



10 İSMİN DAHA SONUCU BEKLENİYOR



Öte yandan Beşiktaş'ta birçok futbolcunun koronavirüse benzer belirtilerinin olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 futbolcuya daha test yapıldığı ve testlerden gelecek sonuçların beklendiği öğrenildi.



TFF'YE ERTELEME BAŞVURUSU



Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların artması ve şu an içinsayının 5 olması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.









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