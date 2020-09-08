Önce kanseri yendi, şimdi de koronavirüsü!

Kasım 2019'da kanseri mağlup eden Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Önce kanseri yendi, şimdi de koronavirüsü!
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08 Eylül 2020 02:00
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Kulüp, 23 Ağustos'ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic'in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19'u burada kapmış olabileceği belirtilmişti.

Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti. 



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