Ömer Erdoğan'dan hakem tepkisi ve Boupendza yorumu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com
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Ömer Erdoğan'dan hakem tepkisi ve Boupendza yorumu
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10 Ocak 2021 21:31
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Erdoğan, "İlk yarıdaki iptal edilen golde top Welinton'dan geliyor. 2. yarıda Rosier tarafından yapılan bir penaltı pozisyonu var, çekip indiriyor. Neden verilmediğini merak ediyorum. Bana göre galibiyete yakın olan taraf bizdik" dedi.

Boupendza için görüşleri sorulan genç hoca, "Takım arkadaşlarına alan açması, savunmaya gelmesi ve gol pasları da vermesi bir o kadar önemli golleri kadar. İyi ve çalışkan bir çocuk, devam ediyor, inşallah bize çok daha faydalı olacak Boupendza, bizim için çok önemli bir oyuncu. Şu an yabancı kontenjanında yer yok ama herkes kaliteli ve çalışkan oyuncular takımımızda. Yönetimimizle konuşacağız ve canlı izleyip beğendiğimiz, takip ettiğimiz oyuncularla ilgili değerlendirme yapabiliriz. Bazen 21 kişiyi doldurmak için 3. kaleciyi almak durumunda kalıyor. 12 yabancıyı kadroya almak için 21'i doldurmamız gerekiyor kurala göre. Sayısal anlamdaki eksikliğimiz nedeniyle biraz kadromuzu genişletmemiz gerekiyor." diye konuştu.



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