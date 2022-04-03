Ömer Bayram: "Fenerbahçe derbisine bakıyoruz"

Galatasaraylı Ömer Bayram, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ömer Bayram: 'Fenerbahçe derbisine bakıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2022 00:08
Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

2-0'lık galibiyeti değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Bu maç önemliydi. 7-8 hafta kaldı sanırım, taraftarlarımızı az da olsa memnun etmek istiyoruz. Kalemizi de gole kapattık. Kendimizi artık yeni sezona hazırlayacağız." dedi.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Ömer Bayram, "Artık Fenerbahçe derbisine bakıyoruz. Dünyanın sayılı maçlarından. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.