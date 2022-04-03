Ömer Bayram: 'Fenerbahçe derbisine bakıyoruz'

Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.
2-0'lık galibiyeti değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Bu maç önemliydi. 7-8 hafta kaldı sanırım, taraftarlarımızı az da olsa memnun etmek istiyoruz. Kalemizi de gole kapattık. Kendimizi artık yeni sezona hazırlayacağız." dedi.
Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Ömer Bayram, "Artık Fenerbahçe derbisine bakıyoruz. Dünyanın sayılı maçlarından. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.
2-0'lık galibiyeti değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Bu maç önemliydi. 7-8 hafta kaldı sanırım, taraftarlarımızı az da olsa memnun etmek istiyoruz. Kalemizi de gole kapattık. Kendimizi artık yeni sezona hazırlayacağız." dedi.
Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Ömer Bayram, "Artık Fenerbahçe derbisine bakıyoruz. Dünyanın sayılı maçlarından. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.