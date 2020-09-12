Omar Elabdellaoui: "Adaptasyon sorunu yaşamadım"

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Omar Elabdellaoui: 'Adaptasyon sorunu yaşamadım'
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12 Eylül 2020 22:20
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Omar, "Başlangıçlar çok önemli. Adaptasyon sorunu yaşamadım; iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Galatasaray'da kendimi çok iyi hissediyorum ve daha büyük katkı vereceğimi düşünüyorum. Hem kendi performansımdan hem de takımın performansından memnunum. Ben bir takım oyuncusuyum ve takımım bana nerede ihtiyaç duyarsa orada görev yapabilirim" şeklinde konuştu



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