Olympiakos'ta Keenan Evans kabusu

Euroleague'in 10. haftasında Olympiakos, konuk ettiği Zalgiris'i 95-78 mağlup etti.



Üst üste 3. maçını kazanan Yunan ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.



580 GÜN SONRA DÖNDÜ, 2 DAKİKADA SAKATLANDI



Olympiakos, 580 gün sonra sakatlıktan dönen ve ilk EuroLeague maçında 2 dakika sahada kalan Keenan Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Keenan Evans, sol aşil tendonunu kopardı. Hepimiz seninleyiz, Keenan — güçlü kal ve daha da güçlü bir şekilde geri dön!" ifadeleri yer aldı.



