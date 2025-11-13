Olympiakos'ta Keenan Evans kabusu

Olympiakos, 580 gün sonra sakatlıktan dönen ve ilk EuroLeague maçında 2 dakika sahada kalan Keenan Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

calendar 13 Kasım 2025 02:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Euroleague'in 10. haftasında Olympiakos, konuk ettiği Zalgiris'i 95-78 mağlup etti.

Üst üste 3. maçını kazanan Yunan ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

580 GÜN SONRA DÖNDÜ, 2 DAKİKADA SAKATLANDI

Olympiakos, 580 gün sonra sakatlıktan dönen ve ilk EuroLeague maçında 2 dakika sahada kalan Keenan Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Keenan Evans, sol aşil tendonunu kopardı. Hepimiz seninleyiz, Keenan — güçlü kal ve daha da güçlü bir şekilde geri dön!" ifadeleri yer aldı.

