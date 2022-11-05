Oliveira: "Hepimiz için kazandık"

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Oliveira: 'Hepimiz için kazandık'
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05 Kasım 2022 22:22
Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, "Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz" dedi.

Oliveira, ayrıca, "Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak" diye konuştu.

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