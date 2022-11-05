Oliveira: 'Hepimiz için kazandık'

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Portekizli futbolcu, "Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz" dedi.



Oliveira, ayrıca, "Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak" diye konuştu.



