Oleksandr Zubkov: '3-2'den sonra endişe verici oldu'

Mücadeleyi değerlendiren Zubkov, "3-0'a kadar iyi bir maçtı bizim için. Toplu ve topsuz olarak etkiliydik ama 3-2'den sonra endişe verici bir maç oldu bizim için." dedi.



"HALA ZAMANA İHTİYACIM VAR"



Takıma alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Ukraynalı, "Adaptasyon sürecim devam ediyor ve hala zamana ihtiyacım var ama takım bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor , konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.Bordo-Mavililer'in yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.