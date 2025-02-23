Oleksandr Zubkov: "3-2'den sonra endişe verici oldu"

Evinde Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oleksandr Zubkov: '3-2'den sonra endişe verici oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 21:20
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Bordo-Mavililer'in yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3-2'DEN SONRA ENDİŞE VERİCİ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Zubkov, "3-0'a kadar iyi bir maçtı bizim için. Toplu ve topsuz olarak etkiliydik ama 3-2'den sonra endişe verici bir maç oldu bizim için." dedi.

"HALA ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Takıma alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Ukraynalı, "Adaptasyon sürecim devam ediyor ve hala zamana ihtiyacım var ama takım bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery