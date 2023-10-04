Okan Halay: '2025 Dünya Şampiyonası en büyük hedefimiz'

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda İtalya ile Kasım ayında 2 maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi. 3-10 Ekim tarihleri arasında Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmaları yapacak olan milliler, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda takım halinde antrenmana başladı. Kamp çalışmaları kapsamında milliler, 6 Ekim'de Irak ve 9 Ekim'de Tunus milli takımları ile THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda birer hazırlık maçı yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, takım kaptanı Samet Kanberoğlu ve sol oyun kurucu Baran Nalbantoğlu, kamp süreci ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya maçları öncesi ilk ön hazırlık devresini gerçekleştirdiklerini belirten A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "20 kişilik bir oyuncu kadrosuyla İtalya maçının birinci aşamasını burada yapacağımız antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla tamamlayacağız. Bu ilk aşamanın özellikle oyuncu grubumuzun hazırlık maçlarındaki durumunu baz alarak ikinci aşamada 23 Ekim'de başlayacağımız ön hazırlığı atlatıp ikinci aşama için gösterge oluşturacağını düşünüyoruz. Güzel bir oyuncu grubumuz var, homojen bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz büyük. 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz" dedi.

İtalya'nın son yıllarda altyapı ve üstyapıda çıkış yapan bir takım olduğunu ifade eden Halay, "İkinci potun en zor rakibiyle eşleştik diyebilirim ama tek hedefimiz buradan çıkarak ikinci turda, Mart ayındaki maçlara katılabilmek. Irak ve Tunus ile hazırlık maçları yapacağız. Takımımızın son durumunu görmek açısından bu hazırlık maçlarını yapmayı kar olarak nitelendiriyoruz. Takımın özellikle hazır bulunmuşluk düzeyini ve yaptığımız antrenmanların karşılığını görmek açısından önemli. Geçen kamplardan farklı olarak 2-3 oyuncumuzu milli takım kampına dahil ettik. Onun dışında hepsi daha evvel beraber kamp yaptığımız, milli takımın oyun düzeyini bilen oyuncular. Güzel bir kamp dönemine başladık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

Daha önce hep grup aşamalarında oynandığını ama şimdi sistemin değişerek birinci, ikinci ve üçüncü ön eleme olduğunu kaydeden Halay, "İtalya'dan çıktıktan sonra Mart ayında 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk aşamada elenen takımlardan biriyle eşleşeceğiz. Bu oyuncu grubuyla İtalya'yı geçebileceğimize inanıyorum. Önemli olan şeylerden bir tanesi Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Sakatlık dışında hiçbir korkumuz yok. Herkesin güveni birbirine tam. Takım olarak inanıyoruz. Maç maç gideceğiz. 1 Kasım'da Sakarya'da İtalya ile maçımız var. İnşallah dolu tribünlerle Sakarya seyircisini de desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Dün kampa başladıklarını ve takım olarak neşelerinin yerinde olduğunu ifade eden Milli takım kaptanı Samet Kanberoğlu, "Güzel bir kamp dönemi diliyorum. İlk olarak evimizde sonra da deplasmanda İtalya maçlarıyla adım adım giderek maçları kazanıp grup elemelerindeki rakiplerimizi bekliyor olacağız. Umuyorum ki güzel kamp dönemi bizi bekliyor olacak. Şu an hava gayet iyi. 20 kişi olarak kampa başladık. 1 takım arkadaşımız sakat, 1 takım arkadaşımız yurt dışında, yakın zamanda aramıza katılacak. Hedefimiz maç maç gitmek. İlk maçta Sakarya'da güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Dünya şampiyonası elemelerine gitmek istiyoruz" dedi.

Milli takımın başarılı sol oyun kurucusu Baran Nalbantoğlu ise kamp döneminin yoğun başladığını söyledi. İtalya maçına olabildiğince iyi hazırlanmak istediklerini kaydeden Nalbantoğlu, "Güçlü bir rakip. Son yıllarda Avrupa ekolüne ayak uyduran, güçlü ve kaliteli oyuncuları olan bir takım. Daha iyi çalışarak, onları iyi analiz ederek maçta galibiyet alacağımıza inanıyorum. Burada antrenmanda ne kadar bir arada çalışsak da hazırlık maçları bunları göstermemiz anlamında çok önemli. Bu bizler için çok önemli. Burada Irak ve Tunus ile hazırlık maçlarımız olacak. Çalıştığımız taktikleri elimizden geldiğince sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.