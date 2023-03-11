Okan Buruk yeni kalecisini komşudan buldu!

Fernando Muslera sonrasına şimdiden hazırlık yapan Galatasaray, scout ekibinin oluşturduğu geniş havuz doğrultusunda kaleci arayışlarını sürdürüyor.Sarı-Kırmızılı kulübün radarına takılan son oyuncu Komşu'dan. Bulgaristan'da Slavia Sofia forması giyen 1.90 boyunda 20 yaşındaki kaleci Svetoslav Vutsov, Galatasaray'ın ilgilendiği gençler arasına girdi.Sarı-Kırmızılı kulüpten birkaç gözlemcinin, Slavia Sofia'nın yarın Arda isimli takımla ligde oynayacağı maçta tribünde olacağı ve Vutsov'la ilgili rapor hazırlayacağı iddia edildi.İlk kez 18 yaşında A Milli Takım forması giyen ve Bulgaristan futbolunun gelecekte çok şey beklediği Svetoslav Vutsov, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapatarak kötü giden takımının orta sıralarda mücadele etmesini sağladı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç eldivenin performansı beğenilirse, transfer çalışmalarının başlayacağı, bu operasyonun da bir gelecek yatırımı olarak görüldüğü belirtildi.