Okan Buruk'un "Derbi 11'i"ndeki tek soru işareti

Galatasaray, milli ara dönüşü Beşiktaş ve Fenerbahçe ile iki zorlu derbi oynayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmalar için kadro kararını verdiği iddia edildi. Deneyimli hocanın derbiler için 10 futbolcuyu belirlediği ancak 1 mevki için kafasında soru işareti olduğu aktarıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un 'Derbi 11'i'ndeki tek soru işareti
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25 Mart 2025 09:15
Son güncelleme 25 Mart 2025 09:30
Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu derbinin ardından Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 5 gün içinde oynayacağı 2 derbi için kadro tercihini büyük oranda netleştirdiği belirtildi.

Okan Buruk'un derbilerde Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'e görev vermesi bekleniyor.

10 NUMARA ŞÜPHESİ

Deneyimli hocanın kafasındaki tek soru işareti ise 10 numara pozisyonunda formayı kime vereceği.

Bu mevki için ilk adayın Morata olduğu belirtildi. İspanyol golcünün alternatifi ise Mertens.

TORRIRA YANINA LEMINA

Okan Buruk'un orta sahayı kalabalık tutmak istediği düzende ise Sara'yı öne kaydırarak Torreira'nın yanında Lemina'ya şans vereceği ifade edildi. 

 
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