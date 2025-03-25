Okan Buruk'un 'Derbi 11'i'ndeki tek soru işareti

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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 5 gün içinde oynayacağı 2 derbi için kadro tercihini büyük oranda netleştirdiği belirtildi.
Okan Buruk'un derbilerde Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'e görev vermesi bekleniyor.
10 NUMARA ŞÜPHESİ
Deneyimli hocanın kafasındaki tek soru işareti ise 10 numara pozisyonunda formayı kime vereceği.
Bu mevki için ilk adayın Morata olduğu belirtildi. İspanyol golcünün alternatifi ise Mertens.
TORRIRA YANINA LEMINA
Okan Buruk'un orta sahayı kalabalık tutmak istediği düzende ise Sara'yı öne kaydırarak Torreira'nın yanında Lemina'ya şans vereceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 5 gün içinde oynayacağı 2 derbi için kadro tercihini büyük oranda netleştirdiği belirtildi.
Okan Buruk'un derbilerde Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'e görev vermesi bekleniyor.
10 NUMARA ŞÜPHESİ
Deneyimli hocanın kafasındaki tek soru işareti ise 10 numara pozisyonunda formayı kime vereceği.
Bu mevki için ilk adayın Morata olduğu belirtildi. İspanyol golcünün alternatifi ise Mertens.
TORRIRA YANINA LEMINA
Okan Buruk'un orta sahayı kalabalık tutmak istediği düzende ise Sara'yı öne kaydırarak Torreira'nın yanında Lemina'ya şans vereceği ifade edildi.