Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşması öncesi konuştu.



Okan Buruk, "Tabii ki büyük bir acı yaşadık ülke olarak. Destek olduk. Bunu çok uzun süre devam ettirmemiz gerekiyor. Bu desteğin devam etmesini dilemek istiyorum. Geçen haftayı oynamadık geçirdik. Bu maça hazırlandık. Taraftarımızla birlikteyiz, onları özledik. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu an 6 puan önde gidiyoruz, bunu arttırmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.



Kadro tercihleri için konuşan genç teknik adam, "Sol bekte Dubois, Kazımcan, Adekugbe de oynayabilecek düzeyde. Ama birini tercih etmek zorundaydık. Muslera'nın sakatlığı geçti. Oynayabilecek durumda olduğunu gördükten sonra onunla başlıyoruz. Maçın devamında kullanacağımız oyuncular oluyor. Zaniolo da bunlardan biri. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır değil. 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. 12 Ocak'tan sonra 45 dakika bizimle hazırlık maçında oynadı. Oyunun devamında kullanmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi birçok oyuncumuz var." ifadelerini kullandı.



ZANIOLO'YA YOĞUN İLGİ



Okan Buruk, son olarak, "Taraftarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz. Bu anlamda bizim için önemli bir gün" değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, ısınma esnasında Nicolo Zaniolo'ya büyük bir ilgi gösterdi. Zaniolo, Nef Stadyumu'nda ilk üçlüsünü çektirdi.





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