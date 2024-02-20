Okan Buruk'tan Zaha'ya taviz yok!

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk, antrenman performansı iyi olan Tete'yi ödüllendirdi, forma adaletini Wilfried Zaha'ya Ankara'da gösterdi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Zaha'ya taviz yok!
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20 Şubat 2024 13:22
Galatasaray'da Afrika Kupası'ndan dönen Serge Aurier'in sakatlığı ve Kaan Ayhan'ın Sparta Prag rövanşına saklanması üzerine Ankaragücü maçında sağ bekte Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Barış'ın yerine hücum hattına geçen isim ise Wilfried Zaha değil Tete oldu.

Forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi. Tete de Ankara'da iyi futbolla hocasını haklı çıkardı.

"HAK EDEN OYNAR"

Zaha'yı yedek bırakmaya başlayan Buruk, Fildişi Sahilli yıldıza ayrıcalık göstermiyor. Önce Barış Alper, sonra Tete'ye forma vererek takıma "Hak eden oynar" mesajını aktarıyor.

AVRUPA ÖNCESİ İZİN DOPİNGİ

Eryaman Stadı'ndaki zeminde sakat vermeyen Galatasaray'da 3-0'lık galibiyet üzerine bir günlük izin verildi. Oyuncuların performansından memnun kalan Okan Buruk, Sparta Prag hazırlıkları için takımını salı günü Florya'da toplama kararı aldı. 

 
 

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