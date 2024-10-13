Okan Buruk'tan Pep Guardiola sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sarı Kırmızılılar'ın hocası, Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola ile ilgili de konuştu.
Buruk, Guardiola ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Guardiola bazen oyuncu değiştirmiyor biliyorsun. Türkiye'ye gelse adam yanmış. Belli dakikalarda bir oyuncu değiştiriyor. Elit hocalara bakınca 5 oyuncu değiştirmiyorlar, 55-60'da 3'er 4'er değiştirmiyor. Yeni giren oyuncunun, o oyuncudan daha iyisini verecek diye bir şey yok. Bütün oyuncuları mutlu etmek için 5 değişiklik yapmaya çalışıyorsun ama dakikaları geç oldu deniyor. Girecek oyuncu etki etmeyebilir. Bir maç önce oyuna alıyorsun çok iyi performans vermemiş, bir maç sonra yine aynı oyuncuyu istiyorlar. İyi gitmeyen bir şey olunca 45'te değişiklik yapıyoruz. 50'de değiştiremezsin, daha yeni başladı. 55'te oyuncuyu çağırıyorsun, hazırlığı falan 60 oluyor. Üç kere oyunu durdurabiliyorsun. Farklı şeyler var. Bazen son değişikliği yapmıyoruz, sakatlık olur, kaleci kırmızı kart görür vs. Bu da güvenlik açısından düşünülüyor. Bazen oyuncu değişiklikleriyle hemen yapılsın, hemen yapılsın deniyor. Ben de futbolcuyken son dönemlerimde çok yedek kaldım. Devre arası girmek kolaydır. Son 30 dakika girersin, iki deparla yorulursun. Bazı oyuncu sonradan girince verim vermez. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili eleştiriyorum. 3 kişiyi kenara getiriyorsun, gol yiyorsun. Tam çağırıyorsun gol yiyorsun, fatura hocaya çıkabiliyor. Bazen oyun çok iyi gidiyor, rakibin baskısı yok, tehlikesi yok, neden dokunayım diyorsun. Premier Lig kafası da bu."
Sarı Kırmızılılar'ın hocası, Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola ile ilgili de konuştu.
Buruk, Guardiola ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Guardiola bazen oyuncu değiştirmiyor biliyorsun. Türkiye'ye gelse adam yanmış. Belli dakikalarda bir oyuncu değiştiriyor. Elit hocalara bakınca 5 oyuncu değiştirmiyorlar, 55-60'da 3'er 4'er değiştirmiyor. Yeni giren oyuncunun, o oyuncudan daha iyisini verecek diye bir şey yok. Bütün oyuncuları mutlu etmek için 5 değişiklik yapmaya çalışıyorsun ama dakikaları geç oldu deniyor. Girecek oyuncu etki etmeyebilir. Bir maç önce oyuna alıyorsun çok iyi performans vermemiş, bir maç sonra yine aynı oyuncuyu istiyorlar. İyi gitmeyen bir şey olunca 45'te değişiklik yapıyoruz. 50'de değiştiremezsin, daha yeni başladı. 55'te oyuncuyu çağırıyorsun, hazırlığı falan 60 oluyor. Üç kere oyunu durdurabiliyorsun. Farklı şeyler var. Bazen son değişikliği yapmıyoruz, sakatlık olur, kaleci kırmızı kart görür vs. Bu da güvenlik açısından düşünülüyor. Bazen oyuncu değişiklikleriyle hemen yapılsın, hemen yapılsın deniyor. Ben de futbolcuyken son dönemlerimde çok yedek kaldım. Devre arası girmek kolaydır. Son 30 dakika girersin, iki deparla yorulursun. Bazı oyuncu sonradan girince verim vermez. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili eleştiriyorum. 3 kişiyi kenara getiriyorsun, gol yiyorsun. Tam çağırıyorsun gol yiyorsun, fatura hocaya çıkabiliyor. Bazen oyun çok iyi gidiyor, rakibin baskısı yok, tehlikesi yok, neden dokunayım diyorsun. Premier Lig kafası da bu."