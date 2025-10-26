27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Okan Buruk'tan maç saatine tepki!

Galatasaray'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hemen öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk konuştu.

26 Ekim 2025 16:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
 
Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
Zorlu maçların üst üste geldiğini vurgulayan Okan Buruk, "Bizim için önemli bir maç. Üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Göztepe ve Trabzonspor gibi önemli takımlarla oynayacağız. 4 gün bir ara oldu, bu 4. gün. Oyuncuların toparlandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Lucas Torreira hakkında açıklamalarda bulunan Buruk,  "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." dedi.
 
Eksikler dışında hazır olduklarını dile getiren Buruk, "İlkay ve Singo yok. Onun dışında takım olarak hazırız. Rakibimiz, ligin başarılı takımlarından biri. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar. Bir oyunları var. Direkt oyun oynayan bir takım. Bireysel beceri çok önemli olacak Göztepe'ye karşı. Oyunumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz." dedi.
 
Deneyimli çalıştırıcı maç saati hakkında şu yorumda bulundu:
 
"17.00'de oynanıyor maç, bizim gibi gece maçlarına alışkın takımlar için zor oluyor. Enteresan şekilde sadece Galatasaray maçları... Onun neden olduğunu anlamıyoruz. Geçen sene de aynı sıkıntıyı yaşamıştık, bu sene de yaşıyoruz.
 
Taraftarımızla birlikte iyi bir oyun ortaya koymak ve puan farkını devam ettirmek istiyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
