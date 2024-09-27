Okan Buruk'tan Icardi - Osimhen kararı

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da taşlar yerine oturmaya başlarken gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un cumartesi günkü Kasımpaşa maçında rotasyona gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Avrupa maçından kısa bir süre sonra ligde yapılacak maç nedeniyle başarılı teknik adamın bazı isimleri dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın PAOK maçında performansında düşüş gözlenen Dries Mertens ile yorgun Kaan Ayhan'ı dinlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Okan Buruk'un PAOK maçında süre alan ve golle dönen Mauro Icardi'yi Kasımpaşa karşısında ilk 11'e koymayı planladığı bildirildi. Böylece çok merak edilen Icardi ile Osimhen'in aynı anda sahada olacak.
Okan Buruk'un Icardi'nin bitiriciliğine, Osimhen'in ise çalışkanlığına güvendiği belirtildi. Diğer taraftan yorgun düşen Kaan Ayhan'ın da kulübeye çekilip taze kuvvet olarak Elias Jelert'in Kasımpaşa karşısında ilk 11'de görev alacağı bildirildi. 50 yaşındaki teknik adamın Barış Alper-Sallai değişikliğini de değerlendirdiği kaydedildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un cumartesi günkü Kasımpaşa maçında rotasyona gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Avrupa maçından kısa bir süre sonra ligde yapılacak maç nedeniyle başarılı teknik adamın bazı isimleri dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın PAOK maçında performansında düşüş gözlenen Dries Mertens ile yorgun Kaan Ayhan'ı dinlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Okan Buruk'un PAOK maçında süre alan ve golle dönen Mauro Icardi'yi Kasımpaşa karşısında ilk 11'e koymayı planladığı bildirildi. Böylece çok merak edilen Icardi ile Osimhen'in aynı anda sahada olacak.
Okan Buruk'un Icardi'nin bitiriciliğine, Osimhen'in ise çalışkanlığına güvendiği belirtildi. Diğer taraftan yorgun düşen Kaan Ayhan'ın da kulübeye çekilip taze kuvvet olarak Elias Jelert'in Kasımpaşa karşısında ilk 11'de görev alacağı bildirildi. 50 yaşındaki teknik adamın Barış Alper-Sallai değişikliğini de değerlendirdiği kaydedildi.