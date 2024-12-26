Okan Buruk'tan Fatih Terim ve Arda Turan yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Başarılı teknik adam, "Ortak yanımız, Galatasaray'ın içinden gelmemiz. Fatih Hoca çok önemliydi, büyük başarılar yakaladı. Ben de oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet ettim. Arda'da da aynı şeyi görüyorum. Çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın gelecekte çok önemli teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Arda sevdiğim bir kardeşim. Başarısı beni mutlu ediyor. Aynı şekilde Selçuk İnan çok başarılı geliyor Gaziantep'te. Orada da kazanarak geliyor. Oyunu oturttu, takımı oturttu. Selçuk İnan çok güçlü geliyor. Galatasaray'ın teknik direktör olarak çok önemli şansları var. Burak Yılmaz'ı da çok beğeniyorum. Kayseri'de de oyun olarak önemli işler yapıyordu." dedi.
Buruk, Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Başarılı teknik adam, "Ortak yanımız, Galatasaray'ın içinden gelmemiz. Fatih Hoca çok önemliydi, büyük başarılar yakaladı. Ben de oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet ettim. Arda'da da aynı şeyi görüyorum. Çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın gelecekte çok önemli teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Arda sevdiğim bir kardeşim. Başarısı beni mutlu ediyor. Aynı şekilde Selçuk İnan çok başarılı geliyor Gaziantep'te. Orada da kazanarak geliyor. Oyunu oturttu, takımı oturttu. Selçuk İnan çok güçlü geliyor. Galatasaray'ın teknik direktör olarak çok önemli şansları var. Burak Yılmaz'ı da çok beğeniyorum. Kayseri'de de oyun olarak önemli işler yapıyordu." dedi.