Galatasaray'da cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa öncesi, Teknik Direktör Okan Buruk'un neden çekindiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun hazırlık kampında Hakim Ziyech ile Wilfired Zaha gibi yıldız isimlerin çalışma arzusundan memnun olmasına karşın savunmada geçiş hücumlarından çekindiği öğrenildi.
OKAN BURUK TOP KAYBI İSTEMİYOR
Yapılacak top kayıplarının kalelerinde tehlikeye dönüşeceğini düşünen ve bu konuda uyarılarda bulunan Okan Buruk'un hiçbir öğrencisinden basit kaybı istemediği belirtildi. Hazırlık maçlarında kötü sinyaller veren Galatasaray'da teknik patronun özellikle Parma ile yapılan son hazırlık maçında bu sorunun belirgin bir şekilde ortaya çıkması nedeniyle önlem almaya çalıştığı vurgulandı.
OKAN BURUK'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Ziyech ve Zaha ile özel toplantı yapan Okan Buruk'un, "İyi bir kamp dönemi geçirdiniz. Yeni bir sezon başlayacak ve hedefimiz belli. Bu sezon sizden beklentimiz de çok fazla. Yalnız top kayıpları konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarında bu konuda çok olumlu sinyaller vermedik. Ama bu kez oynayacağımız maç hazırlık maçı değil bir kupa maçı. Sezona kupa ile başlarsak bu bizim için gelecek adına iyi olur. Ama dediğim gibi top kayıplarına dikkat etmeliyiz. Beşiktaş da bu geçiş hücumlarını kovalayacaktır" dediği öğrenildi.
OKAN BURUK TOP KAYBI İSTEMİYOR
Yapılacak top kayıplarının kalelerinde tehlikeye dönüşeceğini düşünen ve bu konuda uyarılarda bulunan Okan Buruk'un hiçbir öğrencisinden basit kaybı istemediği belirtildi. Hazırlık maçlarında kötü sinyaller veren Galatasaray'da teknik patronun özellikle Parma ile yapılan son hazırlık maçında bu sorunun belirgin bir şekilde ortaya çıkması nedeniyle önlem almaya çalıştığı vurgulandı.
OKAN BURUK'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Ziyech ve Zaha ile özel toplantı yapan Okan Buruk'un, "İyi bir kamp dönemi geçirdiniz. Yeni bir sezon başlayacak ve hedefimiz belli. Bu sezon sizden beklentimiz de çok fazla. Yalnız top kayıpları konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarında bu konuda çok olumlu sinyaller vermedik. Ama bu kez oynayacağımız maç hazırlık maçı değil bir kupa maçı. Sezona kupa ile başlarsak bu bizim için gelecek adına iyi olur. Ama dediğim gibi top kayıplarına dikkat etmeliyiz. Beşiktaş da bu geçiş hücumlarını kovalayacaktır" dediği öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU