Okan Buruk'tan Berke Özer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, transferde adı geçen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer için de konuştu.
Okan Buruk, "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli." dedi.
Sarı-kırmızılı taktisyen ayrıca, "Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim." diye konuştu.
Başarılı teknik adam, transferde adı geçen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer için de konuştu.
Okan Buruk, "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli." dedi.
Sarı-kırmızılı taktisyen ayrıca, "Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim." diye konuştu.
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