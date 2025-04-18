Okan Buruk, bu akşam 40 yıllık rekoru kırabilir!

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Sarı-Kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı yeniden 6'ya yükselecek. Kırılmadık rekor bırakmayan Teknik Direktör Okan Buruk da yeni bir başarıya imza atacak.
Galatasaray bu akşam oynanacak karşılaşmada gol yemezse eski teknik direktörleri Jupp Derwall'in 1985'te aynı sezon içinde üst üste beş maç gol yememe rekorunu egale edecek.
SAĞ BEK YİNE FRANK'TA
Cimbom'da cezalı Roland Sallai ve tedavisi süren Elias Jelert dışında eksik bulunmuyor. Kaan Ayhan riske edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bekte Frankowski'ye görev verecek. Lemina-Torreira orta saha güvenliğini alacak, Gabriel Sara yine 10 numarada hücumu yönetecek.
EVİM EVİM GÜZEL EVİM
G.Saray sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki F.Bahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Aslan, bu sezon Rams Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Biletler tükendi. Maç kapalı gişe oynanacak.
Sarı-Kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı yeniden 6'ya yükselecek. Kırılmadık rekor bırakmayan Teknik Direktör Okan Buruk da yeni bir başarıya imza atacak.
Galatasaray bu akşam oynanacak karşılaşmada gol yemezse eski teknik direktörleri Jupp Derwall'in 1985'te aynı sezon içinde üst üste beş maç gol yememe rekorunu egale edecek.
SAĞ BEK YİNE FRANK'TA
Cimbom'da cezalı Roland Sallai ve tedavisi süren Elias Jelert dışında eksik bulunmuyor. Kaan Ayhan riske edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bekte Frankowski'ye görev verecek. Lemina-Torreira orta saha güvenliğini alacak, Gabriel Sara yine 10 numarada hücumu yönetecek.
EVİM EVİM GÜZEL EVİM
G.Saray sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki F.Bahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Aslan, bu sezon Rams Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Biletler tükendi. Maç kapalı gişe oynanacak.