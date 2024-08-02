Okan Buruk, 24. kupasının peşinde

Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'ı devirirse kariyerinin 24. kupasını kazanacak. Galatasaray da da 62 kez ile futbol tarihinin en çok kupa kaldıran 22. takımı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, 24. kupasının peşinde
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02 Ağustos 2024 08:18
Rekorlarla dolu geçen sezonu geride bırakan Galatasaray için Süper Kupa bir maçtan fazlası...

Sarı-kırmızılı takım Olimpiyat'ta Beşiktaş'ı devirirse, Okan Buruk kupa koleksiyonunu 24'e yükseltecek. Okan Buruk; teknik direktör olarak son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile (1992-2001 ve 2006-2008) 7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

24 şampiyonlukla ezeli rakiplerinin önünde olan Galatasaray da Süper Kupa'yı kazanırsa kupa sayısını 62'ye çıkaracak ve futbol tarihinin en çok kupa kazanan 22. takımı unvanını sağlama alacak.

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