Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi müsabakası yönetecek

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Danimarka'nın Kopenhag ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında 21 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.
Danimarka'nın Kopenhag şehrinde saat 17.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Svend Daa Funder-Kristensen olacak.