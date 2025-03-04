Oğuz Aydın'dan Ferdi Kadıoğlu etkisi!

Sezon başı Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan ancak ilk başta Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Oğuz Aydın, bulduğu fırsatı iyi kullanarak formayı bırakmadı.
5 gol ve 6 asist üreten, sol kanat ve sağ bekte kullanılan Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı.
Sezon başı 30 milyon Euro'ya Brighton''a giden Ferdi gibi Hollanda doğumlu olan Oğuz, onun gibi hücum oyuncusundan evrilerek kanat bek haline geldi.
5 gol ve 6 asist üreten, sol kanat ve sağ bekte kullanılan Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı.
Sezon başı 30 milyon Euro'ya Brighton''a giden Ferdi gibi Hollanda doğumlu olan Oğuz, onun gibi hücum oyuncusundan evrilerek kanat bek haline geldi.